F1, Lando Norris: “Vamos ter este fim de semana o carro com que devíamos ter começado o ano” | AutoSport

A McLaren vai apresentar em Baku um conjunto de atualizações para fazer frente ao mau arranque de época. Segundo Lando Norris, esta deveria ter sido a base com que a equipa no arranque a época.

Na apresentação da McLaren, Andrea Stella avisou que a equipa estava a trabalhar num pacote de atualizações, uma vez que tinha sido encontrada uma nova via de desenvolvimento. Por outras palavras, o caminho encontrado para o desenvolvimento do carro não era o melhor e foi preciso mudar de rumo.

Lando Norris afirmou que este fim de semana verá a introdução de atualizações e, por isso, será feito o estudo para entender se realmente se chegou a um bom compromisso. O foco não estará na performance pura, mas sim no entendimento do novo pacote:

“A Austrália foi, sem dúvida, um fim-de-semana melhor para nós, as coisas correram um pouco mais a nosso favor”, explicou Norris à imprensa. “Tivemos azar, o que fez com que as coisas parecessem piores nas primeiras corridas, e temos a atualização [este fim-de-semana]. Isso ficou claro e óbvio no início da temporada, mas o que temos agora é onde deveríamos ter começado o ano. O que temos este fim-de-semana é apenas a base com que deveríamos ter começado o ano e trata-se de compreender que o que temos agora. É uma base melhor com mais espaço para oportunidades e melhorias. Vai fazer-nos dar um pequeno passo em frente, mas para outras pessoas que também trazem melhorias.”