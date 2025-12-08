F1: Lando Norris vai usar o Nº1 em 2026

Lando Norris, recém-coroado Campeão do Mundo de Fórmula 1, confirmou que utilizará o número 1 no seu monolugar na próxima temporada. A decisão simboliza a conquista histórica do britânico, que alcançou o título por apenas dois pontos na última corrida do ano, em Abu Dhabi.

O número 1 é tradicionalmente reservado ao campeão em título, tendo sido utilizado por Max Verstappen desde 2022. Norris, que habitualmente corre com o número 4, optou por abandonar o seu número em 2026 para assumir o símbolo máximo do estatuto de campeão do mundo. A escolha reforça não apenas o significado pessoal da conquista, mas também o reconhecimento do trabalho coletivo da McLaren, num ano que marcou o auge da ascensão competitiva do piloto britânico.

Desde 2014, os pilotos têm liberdade para escolher um número permanente, sendo que apenas Lewis Hamilton optou por não usar o número 1 enquanto campeão, mantendo o seu tradicional 44.

Norris explicou a sua decisão:

“É tradição, existe por uma razão. Está lá porque podemos tentar conquistá-lo e trabalhar arduamente para o alcançar.”

Sobre o significado coletivo do número, acrescentou:

“Todos nós, enquanto equipa na McLaren, vamos poder usá-lo com orgulho. Os meus mecânicos, os meus engenheiros, todos os que fazem parte da McLaren também têm direito a esse reconhecimento. Não é para mim, é também para eles. É o orgulho deles, sabendo que trabalharam tanto para poderem dizer ‘somos número um’. Não é tão giro dizer ‘somos o número quatro’, por isso eles estarão ainda mais felizes do que eu!”

