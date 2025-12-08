F1: Lando Norris vai usar o Nº1 em 2026
Lando Norris, recém-coroado Campeão do Mundo de Fórmula 1, confirmou que utilizará o número 1 no seu monolugar na próxima temporada. A decisão simboliza a conquista histórica do britânico, que alcançou o título por apenas dois pontos na última corrida do ano, em Abu Dhabi.
O número 1 é tradicionalmente reservado ao campeão em título, tendo sido utilizado por Max Verstappen desde 2022. Norris, que habitualmente corre com o número 4, optou por abandonar o seu número em 2026 para assumir o símbolo máximo do estatuto de campeão do mundo. A escolha reforça não apenas o significado pessoal da conquista, mas também o reconhecimento do trabalho coletivo da McLaren, num ano que marcou o auge da ascensão competitiva do piloto britânico.
Desde 2014, os pilotos têm liberdade para escolher um número permanente, sendo que apenas Lewis Hamilton optou por não usar o número 1 enquanto campeão, mantendo o seu tradicional 44.
Norris explicou a sua decisão:
“É tradição, existe por uma razão. Está lá porque podemos tentar conquistá-lo e trabalhar arduamente para o alcançar.”
Sobre o significado coletivo do número, acrescentou:
“Todos nós, enquanto equipa na McLaren, vamos poder usá-lo com orgulho. Os meus mecânicos, os meus engenheiros, todos os que fazem parte da McLaren também têm direito a esse reconhecimento. Não é para mim, é também para eles. É o orgulho deles, sabendo que trabalharam tanto para poderem dizer ‘somos número um’. Não é tão giro dizer ‘somos o número quatro’, por isso eles estarão ainda mais felizes do que eu!”
Foto: MPSA/Laurent Cartalade
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI