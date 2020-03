F1: Lando Norris vai ganhar um penteado novo

Lando Norris continua a ser a estrela desta fase em que as corridas estão paradas e o virtual ganha mais força. O piloto britânico terá agora de cumprir uma promessa.

O piloto desafiou os seus seguidores a doar dinheiro para ajudar todos os afetados pelo surto do novo coronavírus. Norris colocou a meta de 10 mil libras e se essa meta fosse ultrapassada, raparia o cabelo. No final o piloto da McLaren conseguiu angariar 12 mil.

“Obrigado a todos os meus espectadores por arrecadar mais de 12.000 libras até o final do Twitch Stream Aid e pela luta contra o COVID-19”, escreveu Norris no Instagram. “Tenho que cortar todo o meu cabelo agora …”

Carlos Sainz, companheiro de equipa da McLaren, respondeu ao post de Norris no Instagram dizendo: “Estou pronto.”

A huge thank you to everyone who tuned in last night and donated towards #TwitchStreamAid, and the fight against COVID-19. Over $12,000 was raised in total!



Didn't get to watch? The below clip sums it all up perfectly.

Good luck, Lando 😉 pic.twitter.com/R042IBNxK5