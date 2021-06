F1: Lando Norris vai falar com Daniel Ricciardo sobre a manobra agressiva | AutoSport

Lando Norris fez mais uma excelente corrida e é neste momento o único piloto a terminar nos pontos em todas as corridas. Mas o jovem britânico não terminou a corrida sem apanhar um par de sustos, com Pierre Gasly e Daniel Ricciardo.

Norris afirmou ao motorsport.com que iria falar com Ricciardo sobre a manobra mais agressiva no começo da prova:

“Foi uma defesa agressiva. Não tenho nada contra o Daniel, mas penso que ele não o deveria ter feito. Mas são corridas e provavelmente teria feito o mesmo com ele – mas eu estava no limite do corretor. Se tivesse havido asfalto ou algo à minha direita, então não estaria a queixar-me. Mas com as vibrações e solavancos, não consegui fazer a curva e tive de ir a direito porque ele me forçou para fora. Não pretendo queixar-me disso, mas com certeza vamos discuti-lo”.

Quanto à corrida, Norris considera que a estratégia da equipa foi a ideal e que lhe permitiu ganhar várias posições:

“Penso que a nossa estratégia desempenhou um grande papel, Estava com dificuldades com os meus pneus no final do primeiro stint, foi realmente mau. Mas quando saí das boxes ainda estava muito perto dos pilotos à minha frente. Eles já tinham muito desgaste de pneus, por isso consegui atacá-los e passá-los com bastante facilidade. A equipa fez um trabalho muito bom e penso que eu também o fiz. E foi por isso que tudo correu bem”.