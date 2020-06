F1: Lando Norris trabalha nas suas fraquezas

Lando Norris foi um dos destaques de 2019, mas admitiu que ainda tem fraquezas a eliminar. Uma delas é a forma como está nas corridas.

O jovem britânico admitiu que as corridas têm sido o seu “ponto fraco” e trabalhou arduamente durante este período para limar arestas e estar mais preparado. De facto, pilotos como Charles Leclerc, Max Verstappen e até Alex Albon mostraram mais em corrida no seu ano de estreia do que Norris. Faltou uma postura mais agressiva em pista e mais confiança, pois notava-se por vezes que o foco principal era não errar e terminar as corridas, uma postura lógica, mas que terá de ser revista no seu segundo ano.

“São apenas coisas como a corrida, que provavelmente é uma das minhas maiores fraquezas. Não é nada terrível, mas é onde tudo acontece, onde podemos ganhar muitos pontos ou perder muitos pontos. E obviamente é também o período mais longo [de condução] em que se pode cometer erros. Estou apenas a tentar afinar tudo.”

“Não é apenas uma coisa a melhorar. É ser consistente, inteligente em pista e nas paragens nas boxes, na gestão de pneus e da bateria. É olhar para todas essas coisas pequenas e juntá-las”.