F1: Lando Norris tentou testar um Fórmula E Gen 4

Lando Norris revelou que planeava testar um carro de Fórmula E, tendo estado presente no E-Prix do Mónaco como convidado de Jake Dennis e da equipa Andretti. O campeão do mundo em título foi um dos vários pilotos de Fórmula 1 presentes no evento.

Para além de Norris, estiveram no Circuito do Mónaco para a Fórmula E outros pilotos de F1, nomeadamente Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg e Oliver Bearman, bem como Christian Horner. Todos os pilotos de F1 presentes tiveram oportunidade de observar de perto o carro Gen4, que será introduzido competitivamente na próxima época e deverá reduzir significativamente a diferença entre as duas categorias, num contexto em que os novos regulamentos das unidades motrizes da F1 têm acentuado as comparações entre os dois campeonatos.

De acordo com informações noticiadas pelo RacingNews365, Norris tinha planeado testar um carro Gen4, mas esses planos não se concretizaram devido a conflitos de agenda e à intensa carga de trabalho da Fórmula 1. O piloto da McLaren sublinhou que cresceu a competir com muitos dos pilotos atualmente presentes na Fórmula E e considera o campeonato um dos melhores do mundo.

“Cresci com muitos destes rapazes ou corri com eles. O nível de pilotos que têm aqui é de topo — é tão bom quanto se pode ter. Estão a ver uma categoria com atletas de alta classe, alguns dos melhores do mundo — é algo que gosto de ver e de fazer parte.”

Lando Norris, sobre os planos de testar um carro de Fórmula E:

“Estava a planear fazer alguma condução num carro de Fórmula E em algum momento. Falei com o Jake [Dennis] e com alguns dos outros pilotos que correram aqui. Nem tudo é comparável entre os dois [Fórmula 1 e Fórmula E], mas há sempre coisas que se podem aprender ao falar e ouvir pilotos que estão no topo desta categoria.”

Foto: MPSA