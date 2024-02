F1, Lando Norris: “Tenho plena confiança na equipa, acredito que vamos continuar a progredir” | AutoSport

Lando Norris chega a 2024 com um novo contrato de longo prazo com a McLaren, o que lhe poderá dar mais estabilidade e uma motivação adicional para continuar a subir em todos os parâmetros Tendo em conta o que a sua equipa, a McLaren, fez em 2023, com uma grande evolução a partir do meio da época, espera-se que, pelo menos, arranque 2024 onde estava no fim de 2023 e muito disso está nas mãos de Norris: “Estou entusiasmado por me sentar ao volante do MCL38 e ver como corre. A pintura do novo carro está ótima, por isso é divertido poder ir para a pista hoje: “Estou ansioso por testar o carro no Bahrein. Tenho plena confiança na equipa e acredito que vamos continuar a progredir depois da reviravolta da época passada. No entanto, o verdadeiro teste ao nosso progresso está para vir quando colocarmos o carro à prova nos testes, antes da qualificação e da corrida para o Grande Prémio do Bahrein.

“Nas últimas semanas, tenho estado de volta ao McLaren Technology Center a trabalhar muito no simulador com a minha equipa de engenharia para garantir que estamos totalmente preparados para a próxima semana. Obrigado a todos na pista e na fábrica pelo trabalho que fizeram para chegarmos a este ponto. Estou entusiasmado por chegar ao Bahrain e voltar a correr”, disse Lando Norris, piloto da McLaren F1.