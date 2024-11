F1, Lando Norris: “Temos demasiadas fraquezas no nosso carro”

Lando Norris criticou o MCL38 no GP de Las Vegas, descrevendo-o como difícil de pilotar e cheio de pontos fracos. Admitiu ter efetuado alterações extensas ao carro, que colocou o equilíbrio do carro no limite, apenas para acompanhar o ritmo dos concorrentes.

Norris salientou problemas como a granulação dos pneus dianteiros, que afetou gravemente o desempenho. Ele observou que, embora o ritmo do carro tenha melhorado quando o problema da granulação foi minimizado, continuou a ser um desafio persistente, obrigando-o a conduzir no “fio da navalha” a maior parte do tempo. Apesar de algumas melhorias durante o último stint, Norris expressou frustração com as limitações inerentes ao carro e a falta de soluções diretas.

Quando questionado sobre o que mudou no carro em Las Vegas, a resposta foi clara:

“Tudo. Tudo o que pude mudar, basicamente, mas a um ponto que era quase impossível de conduzir e, provavelmente, arriscando-me a ter acidentes. Foi isso que tive de fazer para tentar sobreviver e ter um ritmo quase tão bom como o deles, mas, mais uma vez, como disse, temos demasiadas fraquezas no nosso carro e isso permitiu-me tentar evitar algumas dessas fraquezas, mas causou-me muitos outros problemas ao mesmo tempo”.

“É frustrante quando estamos em pista e não há nada que possamos mudar para sermos mais rápidos e contornar alguns desses problemas, como a granulação no eixo dianteiro, com a qual estávamos a ter problemas. Penso que, assim que deixámos de ter o ‘graining’ na frente, o ritmo ficou muito mais próximo dos outros, como no stint final.

Por isso foi difícil, e tive de conduzir demasiado no fio da navalha, como normalmente temos de fazer. Mas isso mostra que, sempre que tínhamos a frente com granulação, estávamos a milhas de distância. E assim que conseguimos corrigir um pouco, o que não é fácil, ficámos um pouco mais perto.”

