F1, Lando Norris: “Temos de melhorar bastante o carro”

Lando Norris reconheceu que a McLaren ainda não dispõe de um carro suficientemente competitivo para lutar de imediato pelo título mundial de Fórmula 1 em 2026. Apesar disso, o campeão em título acredita no potencial de evolução da equipa de Woking ao longo da temporada.

Após uma pré-temporada positiva, mas sem o impacto de alguns rivais diretos, Norris admitiu que a equipa precisa de dar um passo significativo em termos de performance antes da ronda inaugural. O britânico inicia o ano com a missão de defender o título conquistado em 2025, numa disputa apertada com Max Verstappen.

Contudo, rejeita a ideia de sentir uma pressão acrescida por ser campeão em título. Para Norris, trata-se de um novo ciclo, com regulamentos diferentes e desafios inéditos, o que impede comparações diretas com o ano anterior.

Apesar das reservas quanto ao atual nível competitivo do monolugar, o piloto demonstra uma confiança renovada, sustentada pela conquista do campeonato. Considera que o facto de já ter vencido lhe dá a convicção de que é possível repetir o feito, desde que a equipa acompanhe essa ambição com evolução técnica consistente.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Em declarações aos meios de comunicação, Norris afirmou:

“Honestamente, não acho que haja uma responsabilidade… Quer dizer, há sempre uma responsabilidade na vida. Mas farei o meu melhor para o defender e continuar. É uma nova época com muitos desafios. Não é tão simples como continuar a partir do ano passado e dizer que é tudo igual. Neste momento, pelo que vemos, temos de melhorar bastante o carro se quisermos competir mais e estar confiantes para a primeira corrida.”

Ainda assim, destacou a confiança adquirida com o título:

“Sinto-me confiante. Sinto-me melhor do que nunca. Certamente, depois do ano passado e de ter ganho o campeonato, isso deu-me confiança. É reconfortante saber que já o consegui uma vez e, por isso, acredito que posso fazê-lo novamente. É uma época longa e vou garantir que faço a minha parte. Como equipa, vamos assegurar que damos a nós próprios a melhor oportunidade para o repetir.”

Foto: McLaren e Philipe Nanchino /MPSA