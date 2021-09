F1, Lando Norris: “Subida de forma de Ricciardo é também boa para mim” | AutoSport

Lando Norris vê com bons olhos a subida de forma do seu colega de equipa, Daniel Ricciardo, que desde o regresso à competição, após pausa de verão, tem mostrado um pouco mais do que se esperava do australiano.

Norris sabia que a chegada de Ricciardo poderia ser um desafio, enfrentando um dos melhores pilotos da atualidade. Mas a primeira metade da época deu-nos um Norris numa forma espantosa e um Ricciardo demasiado longe do seu colega de equipa. Agora, com o regresso à boa forma de Ricciardo, as contas deverão ficar mais equilibradas o que pode ser um bom desafio para o jovem britânico:

“Em termos do que ele pode fazer, está agora no bom caminho e comparado com o que podia fazer há alguns meses atrás, ele está definitivamente muito mais perto”, disse ele. “Também é bom para mim de certa forma, por muito que não goste disso, porque quero vencer qualquer um em qualquer circunstância! Só me vai motivar mais, motivar mais a equipa, ajudar-nos como equipa também no campeonato de construtores. Estamos a lutar com a Ferrari, que tem dois pilotos extremamente bons. Tem sido uma primeira metade da temporada difícil para nós com o Daniel a ter algumas dificuldades, mas agora ele está a mostrar o que pode fazer e o que todos sabem que ele pode fazer, e a razão pela qual ele veio para a McLaren. Só vai ser melhor para todos nós.”

Quanto às celebrações no pódio de Monza, Norris não ficou fã do shoey e não deverá repetir a dose:“Não soube muito mal”, disse Norris ao Crash.net, “Quando se adiciona o suo de um pé suado…Isso não é realmente algo que eu aconselhe para que outras pessoas tentem alguma vez. Espero nunca mais ter de o fazer. Mas eu disse – penso que dissemos – no início do ano ou em algum momento que se estivéssemos juntos no pódio, eu fá-lo-ia. Apoiei-o e fiquei feliz por o fazer. Zak também o fez. Acho que ele adorou. Foi bom , uma experiência fixe. É uma boa memória para todos. Por muito que tenha sabido mal, gostei mesmo”.