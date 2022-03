F1, Lando Norris: “Somos McLaren, queremos mais!” | AutoSport

O arranque do ano não tem sido nada bom para a McLaren que esperava estar muito mais próxima do topo da tabela. A falta de competitividade do MCL 36 é clara e a equipa terá de encontrar soluções para voltar pelo menos ao topo do segundo pelotão. Lando Norris, que assinou recentemente um novo contrato com a McLaren até 2024 quer mais e avisou que haverá pistas em que a McLaren poderá estar um pouco melhor e outras em que estará bem pior como foi o caso no Bahrein:

“Haverá muitas corridas que podemos esperar bons resultados e coisas como em Jidá. Mas ainda há muito mais pistas como o Bahrein onde vamos ter dificuldades”, disse Norris, citado pela Racer.com.”Somos McLaren e queremos mais, por isso vamos continuar a trabalhar arduamente e ver se conseguimos fazer mais progressos”.