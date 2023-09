F1, Lando Norris: “Somos apenas mais rápidos, com os mesmos problemas” | AutoSport

A McLaren tem mostrado uma evolução tremenda nas últimas corridas, passando de uma das equipas mais lentas para uma das mais rápidas. Lando Norris comentou as evoluções feitas no carro.

O piloto britânico afirmou que as evoluções que foram feitas no carro não são revolucionárias, mas sim apenas evoluções profundas, que permitem ao mesmo conceito ser mais rápido, com as inerentes forças e fraquezas:

“Na minha opinião, é apenas uma versão muito melhorada do que temos”, disse Norris sobre o atual MCL60 revisto, em declarações ao Race Fans. “As características e a forma como o conduzimos continuam a ser as mesmas, os problemas que temos continuam a ser os mesmos. Não é um carro completamente diferente. Estamos apenas a ser mais rápidos, mas com os mesmos problemas. São os mesmos problemas que não nos permitem, neste momento, competir com a Red Bull e competir por campeonatos e vitórias em corridas”, disse ele ao RaceFans.

“A Red Bull não é apenas rápida na qualificação”, salientou. “Eles são muito, muito fortes em corrida, e é aí que se ganham os pontos. Tem a ver com a temperatura dos pneus, a gestão dos pneus. A degradação dos pneus deles é extremamente baixa, a eficiência deles é muito forte.”

Um dos novos trunfos da McLaren é o novo túnel de vento que tem permitido um nível de evolução muito mais rápido:

“Tem a ver com o ritmo de desenvolvimento e a possibilidade de ir literalmente ao edifício ao lado, compreender algo, descobrir, voltar, ajustar e voltar a testar. Podemos provavelmente fazer mais dez coisas num dia”, em comparação com a antiga configuração de utilização das instalações da Toyota em Colónia, acrescentou. “É apenas eficiência de trabalho, e muito do que a Fórmula 1 é agora é eficiência de trabalho”.