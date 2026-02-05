F1, Lando Norris sobre os novos carros: “Em alguns aspetos, parece um carro de Fórmula 2”

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Os novos carros de F1 deixaram, globalmente, boas sensações aos pilotos. Apesar de serem máquinas muito diferentes do que os pilotos estavam habituados, ouviram-se alguns elogios, sempre com a ressalva que falta conhecer mais a fundo as capacidades dos monolugares. Mas ainda há opiniões dispares.

O campeão do mundo Lando Norris comentou o que sentiu no primeiro teste e admitiu que, em certas situações, o novo monolugar da McLaren lhe recorda um carro de Fórmula 2, sublinhando que a adaptação às novas regras ainda levanta interrogações.

Norris descreveu sensações contraditórias ao volante do MCL40, explicando que o traçado rápido do circuito Barcelona, onde foram feitos os primeiros testes, apenas ofereceu uma visão parcial do comportamento do carro. O britânico considera que pistas citadinas ou mais irregulares serão determinantes para perceber os verdadeiros limites do novo conceito técnico.

O piloto reconheceu ainda que a maior dependência da energia elétrica poderá obrigar a estilos de condução mais cautelosos, mas prefere aguardar por mais quilómetros em pista antes de tirar conclusões definitivas. Apesar das dúvidas iniciais, mostrou confiança no seu trabalho e no da equipa para enfrentar o desafio.

“Em alguns aspetos, parece um carro de Fórmula 2 na forma como tens de o conduzir” disse Norris aos media. “Para já, não sei se gosto disso ou não. Barcelona tem curvas rápidas e abertas, mas quando chegarmos a circuitos citadinos ou mais irregulares, isso é algo que ainda temos de descobrir. O Bahrein vai responder a algumas dessas questões. Vai ser uma curva de aprendizagem. Tenho muita confiança em mim e na minha equipa, mas será uma aprendizagem para todos no pelotão.”

