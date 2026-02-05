F1, Lando Norris sobre os novos carros: “Em alguns aspetos, parece um carro de Fórmula 2”
Os novos carros de F1 deixaram, globalmente, boas sensações aos pilotos. Apesar de serem máquinas muito diferentes do que os pilotos estavam habituados, ouviram-se alguns elogios, sempre com a ressalva que falta conhecer mais a fundo as capacidades dos monolugares. Mas ainda há opiniões dispares.
O campeão do mundo Lando Norris comentou o que sentiu no primeiro teste e admitiu que, em certas situações, o novo monolugar da McLaren lhe recorda um carro de Fórmula 2, sublinhando que a adaptação às novas regras ainda levanta interrogações.
Norris descreveu sensações contraditórias ao volante do MCL40, explicando que o traçado rápido do circuito Barcelona, onde foram feitos os primeiros testes, apenas ofereceu uma visão parcial do comportamento do carro. O britânico considera que pistas citadinas ou mais irregulares serão determinantes para perceber os verdadeiros limites do novo conceito técnico.
O piloto reconheceu ainda que a maior dependência da energia elétrica poderá obrigar a estilos de condução mais cautelosos, mas prefere aguardar por mais quilómetros em pista antes de tirar conclusões definitivas. Apesar das dúvidas iniciais, mostrou confiança no seu trabalho e no da equipa para enfrentar o desafio.
“Em alguns aspetos, parece um carro de Fórmula 2 na forma como tens de o conduzir” disse Norris aos media. “Para já, não sei se gosto disso ou não. Barcelona tem curvas rápidas e abertas, mas quando chegarmos a circuitos citadinos ou mais irregulares, isso é algo que ainda temos de descobrir. O Bahrein vai responder a algumas dessas questões. Vai ser uma curva de aprendizagem. Tenho muita confiança em mim e na minha equipa, mas será uma aprendizagem para todos no pelotão.”
