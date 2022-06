F1, Lando Norris sobre ameaças de morte: “O ódio dedicado à Luisinha é horrível” | AutoSport

Um piloto de F1 não é apenas um atleta de alta competição. Passa também a estar sujeito aos media e à pressão dos fãs que por vezes ultrapassam os limites. E pior ainda, algumas pessoas passam a odiar as celebridades e materializam esse ódio com ameaças. Essa é uma realidade vivida por Lando Norris e a sua namorada, a portuguesa Luisinha Oliveira.

O piloto explicou que a sua namorada passou a enfrentar o mesmo ódio que ele também enfrentar ciclicamente nas redes sociais:

“Se eu tivesse visto as ameaças quando comecei em 2019, teria tido mais efeito, mas agora compreendo quando se tem de rir dos comentários tolos que as pessoas fazem e das coisas que tentam criar para chamar a atenção. Eu quero correr, viajar pelo mundo, conhecer novas pessoas e criar novas experiências, e eles estão a usar a sua vida sentados atrás de um computador no seu quarto à procura de tentar irritar e intimidar alguém”.

“A quantidade de páginas de ódio nas redes sociais dedicadas à Luisinha é agora horrível”, observou Norris. “Instagram e Twitter são os principais e não é uma coisa fácil para ela. Ela passou de uma vida bastante normal para de repente ter muitos seguidores, pelo que tem de ser mais cuidadosa com o que diz e faz. É difícil para ela estar envolvida nisso tão rapidamente. Pelo menos nas corridas, passamos por isso lentamente e aprendemos a lidar com isso desde as categorias de iniciação – da Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e depois Fórmula 1. Mas ter passado de nunca ter assistido a uma corrida de Fórmula 1 para, de repente, estar nessa ribalta é extremamente difícil e depois ter de ler também os comentários. Quero protegê-la disso”.