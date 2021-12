F1, Lando Norris sobre a Ferrari: “Não creio que tenham tido um carro terrível” | AutoSport

McLaren e Ferrari estiveram em luta pelo terceiro posto entre os construtores durante grande parte do ano, que se estendeu aos seus pilotos. Se a estrutura britânica esteve mais em destaque na primeira metade da época, a Scuderia antecipou um pacote de atualizações na sua unidade motriz e respondeu no que faltava da época, conseguindo o terceiro lugar.

Lando Norris, analisando o outro lado da barricada, explicou que na sua opinião a Ferrari não teve problemas com o carro, apenas com o motor.

“O progresso que fizeram na última parte da temporada não teve nada a ver com o carro”, disse Norris. “Foram apenas as suas unidades motrizes. Não creio que em momento algum tenham tido um carro terrível. Mesmo nos últimos anos, não creio que tenham tido um carro terrível. Só lhes faltou do lado da unidade motriz. Quando a unidade motriz era boa, eles ganhavam corridas”.

O britânico espera uma Ferrari competitiva em 2022 e só quer que a sua equipa consiga estar por perto.

“Espero que eles sejam muito competitivos [em 2022]. Este ano eles disseram que não desenvolveram muito e que estavam todos concentrados na próxima época. São a Ferrari, a equipa mais bem sucedida na F1 por alguma razão. Espero que lutem por vitórias e pódios na próxima temporada. Se conseguirmos estar no mesmo ponto, seria fantástico”.