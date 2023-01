F1: Lando Norris só acredita no título a partir de 2025 | AutoSport

Lando Norris é um dos grandes talentos da F1 e é visto como uma das grandes referências do futuro, a par de Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell. Mas o jovem piloto britânico não tem tido máquinas que lhe permitam lutar pelo título, uma situação que se deverá manter até 2025.

Norris sabe que para chegar ao topo, precisa de um bom carro e a McLaren não está preparada neste momento para lhe dar isso. As atualizações nas infraestruturas da equipa atrasaram e apenas no final deste ano no novo túnel de vento e simulador estarão operacionais. Haverá ainda algum tempo para fazer a transição, pelo que apenas o carro de 2025 será feito já com a nova estrutura pronta. É talvez por isso que Norris acredita que estará arredado da luta pelo título até lá. O piloto da McLaren também admitiu que é preciso tempo para chegar ao topo da forma e estar preparado para o título:

“Com tudo o que aprendi, talvez eu consiga ganhar uma corrida, mas é pouco provável que ganhe um campeonato até possivelmente essa altura [2025]”, disse à revista GQ. “Sei que preciso de estar no topo absoluto das minhas capacidades nesses anos. Sou um perfecionista. Tento o mais que posso ser um piloto melhor. Detesto perder. Mas perder dá-me a vontade de descobrir e fazer um trabalho melhor da próxima vez. Sou muito crítico do meu próprio desempenho. Penso sempre, o que poderia ter feito melhor, e depois, o que poderia a equipa ter feito melhor. Adoro ouvir. Pode não ser algo em que estou necessariamente a dar o meu contributo, mas porque adoro corridas, quanto mais posso saber, isso é uma coisa boa.”

Zak Brown acredita firmemente no seu piloto e está convencido de que assim que ele receber um carro capaz de lutar pelo título, Norris será capaz de lutar por esse objetivo:

“Penso que ele tem mais 10 a 15 anos pela frente”, concluiu Brown. “Penso que desde que lhe consigamos dar um carro capaz, ele será um campeão mundial