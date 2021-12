F1, Lando Norris: “sinto-me muito confiante para 2022…” | AutoSport

Lando Norris diz sentir-se pronto para vencer corridas em 2022, e assegura ainda que a McLaren teve um desempenho melhor que a Ferrari nesta temporada, mesmo que as coisas não tenham recentemente corrido bem aos homens de woking. Independentemente de serem batidos pela Ferrari este ano, Lando Norris vai para 2022 confiante e espera que seja um ano ainda mais significativo.

Lando Norris tem sido uma das estrelas da campanha atual, tendo conquistado quatro pódios, uma primeira pole position e esteve muito perto de uma primeira vitória na Rússia. Em corridas recentes, a Ferrari virou o ‘tabuleiro’ e ultrapassou a McLaren no campeonato dos construtores, estando agora 39.5 pontos na frente, mas mesmo que Charles Leclerc e Carlos Sainz o ultrapassem no campeonato de pilotos (atualmente lidera Leclerc por um ponto, e Sainz por 7.5 pontos) Norris diz estar preparado para um grande 2022: “Sinto-me definitivamente muito mais confiante de que posso lutar por uma vitória na primeira corrida do próximo ano, especialmente depois de estar na posição em que estive na Rússia, penso que me sentiria muito confiante nessa posição”, disse Norris.

“Claro que ainda estaria nervoso e seja o que for que aconteça, penso que estarei muito mais confiante do que se não tivesse tido o ano que tive, e vivido algumas das coisas que vivi esta época. Mas sinto-me muito mais confiante de saber o que tenho de fazer quando estiver nessa posição. Por isso penso que, desse ponto de vista, estou pronto para isso.

“Contudo, acho que nunca se sabe o quanto melhor se vai fazer, pois muito depende do carro e de outras coisas desse género. Às vezes é preciso ter sorte, outras vezes é preciso ter azar. Trabalhei arduamente durante o Inverno para fazer muitas destas melhorias. Uma coisa que me fez muito feliz foi ver que as melhorias têm, de facto, um efeito bastante óbvio, e se manifestam imediatamente em termos de resultados.

“Predominantemente do ponto de vista da confiança do piloto, da mentalidade do piloto, sinto-me muito confiante”, acrescentou Norris. “Que isso signifique que nos vamos sair bem ou não [no próximo ano], teremos apenas de esperar para ver. Sinto que aprendi e posso continuar e fazer algumas melhorias durante o Inverno novamente, e ir para o próximo ano com a sensação que tenho neste momento. Seja como for, as circunstâncias serão tão diferentes no carro do próximo ano. Talvez precisará de estilos de pilotagem diferentes, uma vez que vai ser um carro muito diferente”.