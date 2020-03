F1, Lando Norris: “Seria bom ver uma luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen”

Lando Norris é uma das novas estrelas da F1. A sua boa disposição, aliada ao seu enorme talento fazem dele um dos pilotos a seguir no futuro. O britânico falou das diferenças entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Para Norris, Verstappen é “mais piloto”, no sentido mais puro da palavra, uma vez que não tem medo de arriscar e tenta sempre ultrapassagens

“Max é mais piloto que Lewis. Ele vence com as manobras que ele faz e coloca tudo em risco. Lewis passou muitos anos contra bons pilotos. Ele é muito bom na qualificação. Ele não falha nessas voltas e depois a corrida. Mas nunca o vemos a fazer grandes ultrapassagens – provavelmente porque ele está sempre à frente -, mas vemos isso com o Max. Ambos os pilotos têm pontos fortes, embora em áreas ligeiramente diferentes. Seria ótimo ver uma luta entre eles este ano.”

O domínio da Mercedes na F1 tem retirado algum brilho e emoção à F1 e Norris espera que tal possa mudar este ano:

“Conheço muitas pessoas que não vêem a Fórmula 1 porque temos sempre a Mercedes a vencer e pode tornar-se aborrecido”, revelou. “Espero que não aconteça este ano, mas é provável que sim. Há muitas coisas pequenas em que a Mercedes trabalhou tanto, como o volante [DAS]. Eles surgem com estas ideias e temos de lhes tirar o chapéu Todos devem fazer um trabalho melhor.”