F1, Lando Norris: ” Senti muitos nervos e ansiedade”

Lando Norris falou abertamente das dificuldades que sentiu na sua época de estreia na F1, especialmente a nível mental.

O jovem piloto da McLaren abriu o jogo e falou das dificuldades que sentiu ao nível do stress e da ansiedade, na sua primeira época, apesar de ter escondido isso:

“Já tiveram dificuldades mentais e esconderam isso? Eu já”, escreveu Norris no blog da McLaren.com como parte do Dia Internacional do Homem, onde o foco é aumentar a conscientização sobre a saúde mental. “Durante a minha primeira temporada de Fórmula 1, posso ter parecido o novo miúdo cheio de confiança e entusiasmo, mas realmente não era o caso. Eu encobri o facto de que estava a lutar muito contra os nervos e a ansiedade. Apesar de chegar à F1, algo com que sonhava desde que comecei a correr, questionei a minha própria autoconfiança, se eu teria o que era preciso, comparando-me com meu companheiro de equipa e outros pilotos. Isso afeta a cabeça. É difícil de lidar e tenho certeza que muitos outros pilotos já passaram por isso no passado. Mas no desporto, porque ninguém quer dar ao adversário uma vantagem ou mostrar qualquer fraqueza, não falamos sobre saúde mental tanto quanto deveríamos – e realmente deveríamos”.

“Até o final da temporada passada, trabalhei com um treinador mental – outro grande exemplo de alguém a quem eu podia recorrer, para trabalhar a questão dos nervos e me colocar num estado mental mais positivo”, disse Norris.

“Mas este ano sinto-me confiante o suficiente para assumir mais responsabilidade pela minha própria saúde mental. Acho que tudo faz parte do processo de crescimento. Cheguei a um estágio em que me sentia pronto para pensar mais por mim mesmo quando se tratava de encontrar maneiras de superar os desafios mentais. A saúde mental é algo que afeta a todos nós, mas é igualmente algo que as pessoas não sentem que podem falar. Isso precisa mudar e espero que o trabalho que estamos a fazer na McLaren, em apoio à Mind, possa ser uma força motriz para uma melhor saúde mental para todos.”