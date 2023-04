F1, Lando Norris: “Se tivéssemos pneus com aderência, não teria havido o caos” | AutoSport

Queixas sobre os pneus já são um clássico na F1. Os pilotos frequentemente queixam-se da qualidade do material fornecido pela Pirelli e na Austrália, foi Lando Norris a queixar-se.

O piloto da McLaren queixou-se de falta de aderência dos pneus, o que pode ter contribuído para o caos que vimos durante a corrida em Melbourne:

“As pessoas que tomam decisões não sabem o que se passa dentro do carro”, disse Norris. “Temos um pneu Soft a 65 graus [Celsius] e não consigo descrever a pouca aderência que temos na pista. Não é uma má temperatura, mas o pneu não funciona e nesta superfície, com esta temperatura de pneu, não consigo descrever quão má é a aderência. É por isso que se vê toda a gente a ir em frente na Curva 1 e a bloquear as rodas. Não nos dá aderência, pelo que se tem de travar muito cedo, o que provoca o caos e incidentes. Se os pneus dessem alguma aderência, penso que seria possível ver uma boa corrida sem caos.” disse Norris. “Precisamos de um pneu que nos dê mais aderência, e, na verdade, um pneu que pareça que pertença à Fórmula 1 no topo do automobilismo e, de momento, o que temos é terrível”.