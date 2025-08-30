F1, Lando Norris resignado: “Um pouco desiludido, mas estamos na luta”

Lando Norris ficou a escassos milésimos da pole em Zandvoort e admitiu sentir alguma frustração, embora confiante na sua posição para a corrida: “Foi tudo muito equilibrado durante o fim de semana e podia facilmente ter caído para qualquer lado”, afirmou o britânico após garantir o segundo lugar da grelha. “Estou um pouco desiludido por não estar na pole, mas foram boas voltas, não é o fim do mundo.”

Norris reconheceu que as condições de vento tiveram impacto: “Com vento assim, muito fica ao sabor da sorte. Na primeira tentativa de Q3 tive uma boa volta, mas apanhei um ligeiro vento de frente na reta e perdi um centésimo, podia ter feito a diferença.”

Ainda assim, mostra otimismo: “Estamos numa boa luta. O Oscar tem estado forte, mas nós também, por isso amanhã vai ser divertido. Ambos tivemos arranques terríveis no ano passado, mas é uma corrida longa e o tempo pode baralhar as contas.”