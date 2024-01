F1: Lando Norris renova com a McLaren | AutoSport

É o fim das especulações sobre uma potencial saída da McLaren. Lando Norris renovou contrato com a sua equipa, num acordo plurianual para lá de 2025.

É uma renovação algo esperada com o intuito de trazer serenidade à McLaren e a Lando Norris. O jovem piloto era cobiçado por outras equipas, incluindo a Red Bull, mas acabou por assinar um novo contrato com a McLaren, que se estenderá para lá de 2025.

“É uma óptima sensação continuar a representar as cores da McLaren. Cresci com a McLaren e sinto-me em casa aqui, a equipa é como uma família para mim. A jornada até agora tem sido emocionante, tivemos altos e baixos, mas a última temporada mostrou o nosso desejo de voltar a competir na frente do grid. O trabalho que o Zak [Brown, Diretor Executivo da McLaren Racing], o Andrea [Stella, Diretor de Equipa da McLaren] e toda a equipa fizeram ao longo do último ano foi incrível e estou confiante que vamos lutar pelas vitórias com a McLaren. Estou entusiasmado por criar mais memórias fantásticas e continuar a trabalhar arduamente com todos na MTC durante os próximos anos.”

Brown acrescentou: “Estou muito contente por continuarmos a nossa relação com o Lando durante vários anos. Tem sido uma jornada fantástica ao longo dos últimos seis anos e ele tem demonstrado um compromisso e um desejo fantásticos de levar a equipa para a frente e levar a McLaren de volta à frente da grelha. Na época passada vimos o papel fundamental que o Lando desempenhou com a impressionante reviravolta nos resultados e estou ansioso por continuar este impulso em conjunto com muitos mais pódios.”

Stella disse: “Tenho o prazer de confirmar a extensão da nossa parceria com o Lando num contrato plurianual para além de 2025. Isto refletir o compromisso e a confiança que temos juntos, com a nossa ambição comum de voltar a ganhar campeonatos no futuro. Lando cresceu como piloto e como pessoa desde que se juntou à McLaren em 2017. Ele impressionou na última temporada, desempenhando um papel importante no nosso progresso ao longo do ano, garantindo sete pódios com muitas pilotagens fantásticas. Ao lado do Oscar [Piastri], a nossa empolgante dupla de pilotos desempenhará um papel fundamental no nosso objetivo de chegar à frente do grid. Eles impressionaram na sua primeira época juntos e estou ansioso por continuar o trabalho árduo com ambos nesta emocionante jornada.”

É o fim de uma novela que nem sequer começou. A Red Bull sempre se mostrou muito interessada em Lando Norris e outras equipas (Ferrari) também se mantiveram atentas ao que o jovem britânico faria. Mas, usando apenas a lógica, a manutenção de Lando Norris faz todo o sentido. Está há muitos anos na equipa e todos o conhecem e respeitam. A sua evolução dentro e fora de pista tem ajudado a equipa a crescer e a equipa tem dado passos certeiros rumo ao topo, com as novas infraestruturas a começarem a dar frutos (túnel de vento, simulador). De todas as equipas da grelha, a McLaren é a que assenta melhor a Norris. Na Red Bull, seria sempre número dois, na Ferrari a instabilidade poderia afastá-lo do caminho dos títulos e na Mercedes, Hamilton e Russell estão para ficar. Mudar para a Aston Martin nesta altura seria um passo ao lado (ou até mesmo para trás, pois a equipa sediada em Silverstone ainda tem de dar mais alguns passos, apesar de estar a evoluir de forma muito positiva) e as restantes estruturas não apresentam condições para albergar as ambições e o talento de Norris. Ficar na McLaren é, por isso, o passo lógico, para ele e para a equipa. A McLaren mantém assim o seu fantástico alinhamento, com talento para dar e vender. A experiência pode faltar aqui e ali, mas a equipa de Woking tem uma dupla que está sedenta de vitórias e que tem talento para chegar ao topo.