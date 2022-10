F1: Lando Norris recorreu a analgésicos em Austin | AutoSport

A questão dos ressaltos continua a dar dores de cabeça, por vezes literalmente, aos pilotos. Na pista de Austin, conhecida pelos seus ressaltos, os pilotos tiveram de lidar com as suspensões mais duras dos carros deste ano, que exacerbaram os efeitos dos ressaltos da pista americana. Lando Norris admitiu ter recorrido a analgésicos para lidar com os efeitos dos ressaltos:

“Tive muitas dificuldades com isso este fim-de-semana”, disse ele. “Já viram como a minha cabeça bate com força? Devo ter hematomas internos na minha cabeça ou algo parecido, por isso não é nada agradável. Não sei se é melhor ou pior nos outros carros. Mas é algo que nos tem provocado muitas dificuldades. Quando tomo os comprimidos, provavelmente não faz uma grande diferença no final, mas é algo com tenho tido dificuldades”.

“Alguns pedaços da pista foram reasfaltados e por isso têm menos ressaltos e estou muito feliz por o terem feito”, disse ele. “Mas eles reasfaltarm metade. Essa metade é um pouco melhor. Não é tão boa como precisa de ser, especialmente nestes carros. Penso que nos carros do ano passado não estaríamos a queixar-nos”.