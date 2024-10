F1: Lando Norris reconhece que tem de ser mais agressivo em pista

Lando Norris admitiu que tem perdido algumas lutas devido ao facto de não ser suficientemente agressivo nas corridas.

Durante os recentes Grandes Prémios da Cidade do México e do Texas, travou intensas batalhas com Max Verstappen, que foi penalizado por manobras agressivas contra Norris no México. Embora Norris respeite Verstappen, expressou o seu desapontamento pelo que chamou de “condução não muito limpa”, que o forçou a tomar medidas evasivas. Apesar de terminar em segundo no México, atrás de Carlos Sainz, Norris reduziu a vantagem de Verstappen no campeonato em 10 pontos.

A caminho de São Paulo, Norris reconheceu que pretende encontrar um melhor equilíbrio entre justiça e agressividade, reconhecendo a necessidade de se adaptar quando luta com concorrentes de topo.

“Eu sabia o que esperar”, disse Norris. “Não queria esperar uma coisa destas, porque respeito muito o Max como piloto, mas estava preparado para esperar algo assim. Não é uma condução muito limpa, na minha opinião, mas evitei problemas e foi uma boa corrida. Sempre lutei de forma justa. É assim que eu sou”, insistiu Norris. “É assim que eu sou como piloto. É a minha forma de pilotar todos os dias. Talvez por vezes tenha perdido, por ter sido demasiado justo e não ter sido suficientemente agressivo. E é aí que tenho de encontrar um melhor equilíbrio”.

“E são essas as coisas, as mudanças que eu disse que tinha de fazer desde o fim de semana passado e ao longo deste ano. Quando se corre com estes tipos de topo, aprendemos coisas e temos de compreender melhor estes equilíbrios de ataque, defesa, gestão de riscos, agressividade, todos esses tipos de coisas. Vou fazer o que posso. Vou correr de forma justa. Se ele [Verstappen] não o fizer, então as coisas vão correr como correram hoje [na corrida do México]. Acho que ele também gosta desses momentos, quando é uma batalha justa, mas… Sim, tudo o que posso fazer é continuar a fazer o que estou a fazer. Sinto que estou a fazer um bom trabalho e vamos ver o que acontece.”