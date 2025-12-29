F1: Lando Norris recebeu mensagens de apoio de vários campeões do mundo

Lando Norris atribui parte do sucesso na conquista do título mundial de Fórmula 1 de 2025 ao apoio recebido de outros campeões, dentro e fora da modalidade. As mensagens e conselhos de figuras como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Casey Stoner ajudaram-no a gerir os momentos de maior pressão ao longo da época.

Depois de um arranque forte, com vitória na Austrália e liderança inicial do campeonato, Norris perdeu o comando para o colega de equipa Oscar Piastri na Arábia Saudita e atravessou fases complicadas, incluindo um toque com o australiano no Canadá e um abandono por problemas mecânicos em Zandvoort. A partir da segunda metade da temporada, respondeu com uma série de performances consistentes que lhe permitiram recuperar a liderança com um triunfo dominante no México e, finalmente, bater Piastri e Max Verstappen na decisão em Abu Dhabi.

​Ao longo desse percurso, recebeu apoio e conselhos de antigos campeões sobre como lidar com a pressão e as dúvidas próprias de uma luta pelo título. Norris sublinha que essas trocas, combinadas com o apoio da sua estrutura mais próxima, tiveram um peso real num campeonato decidido por uma margem mínima de dois pontos.

Norris explicou a importância desse apoio:

“Recebi palavras e mensagens incríveis de pessoas extraordinárias, pessoas que conquistaram campeonatos do mundo em diferentes desportos, o Lewis e outros como o Seb. Muita gente não sabe que falo com o Seb sobre certas coisas. Muitas dessas pessoas, [o antigo campeão de MotoGP Casey] Stoner, que, quando mais precisei, enviaram-me aquela mensagem rápida a dizer: ‘pensa nisto, acredita em ti, faz isto, faz aquilo’, e simplesmente ajudaram-me.”

Sobre o impacto direto desses contactos, acrescentou:

“Quando ganhas o campeonato por dois pontos, diria certamente que estes momentos de fé das pessoas à minha volta me deram esses dois pontos. E é por isso que tenho de agradecer a todos os que me rodeiam, porque dois pontos são exatamente o que precisas.”