F1, Lando Norris: “Racing Point é a favorita…”

A luta pelo terceiro lugar está ao rubro com Racing Point agora a ocupar o tão desejado lugar no pódio, seguida de perto pela McLaren, Renault e com a Ferrari a ameaçar chegar perto. Lando Norris acredita que a Racing Point é a favorita nesta luta.

“Considerando que Racing Point está na luta, com as dificuldades que eles tiveram, diria que eles são provavelmente os favoritos ”, disse Norris. “Ao mesmo tempo, a Renault está muito rápida e estamos fazendo nosso melhor trabalho para permanecer à frente.”

“Isto muda a cada fim de semana. Eu não acho que um seja muito melhor do que o outro. Em alguns fins de semana vemos que a Racing Point é extremamente rápida e numa classe acima, não muito longe das duas primeiras equipas, e no fim de semana seguinte vemos a Renault a sair-se muito bem.”

“É por isso que estamos tão próximos no campeonato. Temos novas peças no carro e precisamos descobri-las para expô-las ao máximo, para podermos estar mais confiantes em dar luta. ”

“Quando o carro estava mais forte no início do ano, onde pudemos alcançar bons resultados e a Racing Point não parecia tão forte, perdi muitos pontos”, disse Carlos Sainz que também considera a Racing Point a favorita nesta interessante luta. “Isso afetou muito o resto do ano. Definitivamente, os nossos concorrentes tornaram-se mais fortes e é muito mais desafiador agora conseguir seis pontos do que há algumas corridas atrás, então vamos continuar o trabalho e tentar fazer o carro mais rápido.”

A equipa tem se esforçado para entender algumas das melhorias introduzidas nas últimas corridas, mas Sainz acrescentou: “O facto de a equipa continuar a introduzir novas peças para a pista é um bom sinal de que a equipa está na luta. Como sempre na F1, haverá algumas partes que funcionam e outras que não.”