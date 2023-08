F1, Lando Norris: “Quero vencer com a McLaren” | AutoSport

Muito se falou da possibilidade de Lando Norris poder rumar a outras paragens e o próprio piloto ponderou a hipótese de rumar a outras paragens para tentar chegar ao sucesso que almeja. Mas a evolução da equipa nas últimas corridas animou o jovem piloto que pretende manter-se na equipa.

Norris quer vencer com a McLaren, quer ter sucesso com a equipa e falou em lealdade para a estrura britânica que preparou de forma insuperável a sua subida à F1:

“Quero ganhar corridas com a McLaren. Quero ganhar campeonatos”, disse Norris à Sky F1 em Spa no passado fim de semana. “Quero alcançar o meu sucesso e quero alcançar os meus objetivos com a McLaren. Essa tem sido a minha meta desde que cheguei aqui, desde que entrei na Fórmula 1 com esta equipa. Acho que sou um tipo leal desse ponto de vista, porque me juntei à equipa, eles deram-me uma oportunidade na Fórmula 1 e eu quero ter sucesso para eles. E acho que é uma história mais interessante ao mesmo tempo, passar de onde estávamos há alguns anos – uma equipa que estava com muitas dificuldades – para lutar e ser a primeira equipa a regressar de longe e lutar por campeonatos e vitórias. Acho que seria uma história muito fixe para recordar daqui a 10 ou 20 anos.”

Norris não escondeu que teve algumas dúvidas quanto à sua permanência, mas o que a McLaren fez nas últimas semanas convenceu o jovem britânico:

“Há sempre o pensamento `será que tenho de aguentar mais uns anos ou é altura de pensar noutra coisa?`. Mas quanto mais entendemos as coisas, como evoluímos nas últimas semanas, mais confiante fico com a decisão que tomei de ficar até 2025 e mais confiante fico de que podemos alcançar os nossos objetivos juntos no futuro.”