F1: Lando Norris quer melhorar o seu desempenho em qualificação | AutoSport

Com “plena confiança” na McLaren, Lando Norris decidiu renovar contrato com a equipa de Woking, apesar de outras equipas já terem manifestado o seu interesse no jovem piloto britânico. Depois do que a McLaren conseguiu melhorar durante a temporada passada, Norris tem como objetivo coletivo lutar por vitórias, mas pessoalmente, o britânico quer melhorar os seus desempenhos em qualificação.

Ao não ser tão eficaz em qualificação, Norris coloca em causa o resultado da corrida. Por isso, identificado que está o problema, o piloto tem como objetivo para 2024 ter um melhor desempenho na sessão que serve para ordenar a grelha de partida das corridas de domingo.

O próprio piloto salientou que “já houve várias coisas” que tentou melhorar na pausa de inverno. “Em termos de como conduzo e como trabalhar para extrair o desempenho durante as voltas e compreender essas características”, disse por altura da apresentação do MCL38 de 2024. “Também tenho estado a testar isso no simulador e a tentar melhorar certos parâmetros. Por vezes é difícil melhorar várias coisas até estarmos realmente no carro e a trabalhar”.

Apesar de ter trabalhado para melhorar durante o inverno, o piloto britânico salientou que é “sempre uma experiência diferente quando se volta ao carro e se está de novo naquela altura em que se quer mudar algumas coisas nos momentos de maior pressão”. Para isso, Norris conta com a sua equipa, mas admite que “é difícil saber, até à primeira qualificação da época, até que ponto essas coisas podem funcionar bem, se funcionam ou não, e que outras coisas têm de ser feitas para melhorar nessa área”, concluiu.