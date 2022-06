F1: Lando Norris quer a McLaren com melhores estratégias | AutoSport

Apesar de Lando Norris ter conquistado um bom resultado no Mónaco, com o sexto lugar final, não ficou muito satisfeito com a estratégia escolhida pela equipa. Segundo o jovem piloto britânico, a McLaren tem de melhorar nas estratégias:

“Há coisas de que vamos falar, sobre a estratégia, por exemplo”, disse Norris aos media após a corrida. “Não creio que tenhamos feito um trabalho perfeito, e claro, há sempre coisas para trabalhar e melhorar. É mais uma coisa para nós falarmos na garagem e no MTC [McLaren Technology Centre]. Há coisas a melhorar do nosso lado”.