F1: Lando Norris pronto para a luta pelo título

Lando Norris e Oscar Piastri ajudaram a McLaren a garantir o seu primeiro Campeonato de Construtores desde 1998, mas foi Norris que emergiu como o rival mais próximo de Max Verstappen pelo título de Pilotos. Verstappen conquistou o campeonato e Norris admitiu que foi difícil aceitar quando o título ficou fora do seu alcance, chamando-lhe um momento doloroso depois de ter dedicado a sua vida às corridas.

Olhando para a temporada de F1 de 2025, espera-se que a McLaren se mantenha competitiva com regulamentos estáveis. Norris refletiu positivamente sobre o seu ano de estreia, expressando confiança de que tem “tudo o que é preciso” para voltar a lutar pelo campeonato.

“Quando se apercebe de que já não há nada a fazer, é difícil”, disse Norris ao podcast da BBC F1: Back at Base. “Isto é o que eu faço desde que era miúdo, é tudo o que quero fazer. Então, assim que essa vela se apaga e acaba, dói”.

“Foi um ano em que, na verdade, senti-me bastante orgulhoso do meu desempenho. Orgulhoso de ter atuado sob a pressão a que estivemos sujeitos e de ter cumprido o que prometi”, disse Norris. “Cometi os meus erros e, ao mesmo tempo, aprendi muito com eles. Acredito que sou um piloto suficientemente bom e que tenho tudo o que é preciso. Estou entusiasmado por entrar em 2025, sabendo que aprendi muito, que melhorei muito e que estou pronto para lutar com toda a gente. A confiança é algo com que me debati no passado e, provavelmente, só ganhei o suficiente ao longo desta época para dizer ‘estou confiante de que sou um piloto suficientemente bom para ganhar um campeonato no próximo ano’ e posso dar luta a quem quiser lutar por ele.”