F1: Lando Norris prevê dois adversários diretos para a McLaren em 2023 | AutoSport

Lando Norris vai iniciar a sua quinta época na Fórmula 1 com a McLaren, tendo ao seu lado um novo companheiro de equipa. O facto de Oscar Piastri ser um dos pilotos estreantes da época deverá colocar a McLaren com algum défice para as equipas adversárias diretas na classificação do mundial de construtores, isto no caso da equipa ter feito um bom trabalho com o MCL60, obviamente.

O piloto britânico tem a noção que a McLaren provavelmente não conseguirá atacar as posições do topo da tabela classificativa em 2023, esperando que Red Bull, Ferrari e Mercedes estejam ainda muito longe do desempenho que espera para o seu novo carro, mas revela que espera poder “lutar com confiança” pelo melhor lugar do ‘segundo pelotão’. Por isso, Norris acredita que Aston Martin e Alpine serão as adversárias diretas da McLaren este ano.

“A Aston [Martin] mostrou algumas performances muito boas e, às vezes, foi significativamente melhor [em 2022]. A Alpine obviamente bateu-nos e conquistou esse lugar [o quarto posto no mundial].”

Norris admite que se a McLaren terminar à frente destas duas equipas e terminar o ano no quarto lugar que também disputou em 2022 “devemos ficar satisfeitos com isso”.