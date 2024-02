F1: Lando Norris presta homenagem a Gil de Ferran com nova decoração do capacete | AutoSport

Lando Norris vai estar aos comandos do MCL38 na sessão da tarde do primeiro dia de testes de pré-temporada e com uma decoração especial no seu capacete, homenageando Gil de Ferran, que faleceu no passado mês de dezembro.

O piloto britânico vai usar um capacete especial em homenagem ao antigo vencedor das 500 milhas de Indianápolis e consultor da McLaren, Gil de Ferran, que morreu aos 56 anos em dezembro, vítima de um ataque cardíaco.

O franco-brasileiro destacou-se no desporto motorizado, vencendo dois títulos consecutivos da CART em 2000 e 2001. De Ferran obteve um total de 12 vitórias em corridas entre a IndyCar/CART numa carreira que se estendeu de 1995 a 2003. Mas o seu maior feito foi em 2003. Venceu as 500 milhas de Indianápolis ao serviço da Roger Penske, batendo o seu colega de equipa Hélio Castroneves na meta. Foi a sua quarta e última corrida nas 500 Milhas. Teve também uma passagem bem sucedida pela American Le Mans Series.

Na publicação nas redes sociais da McLaren, pode-se ler as palavras de Lando Norris: “Perdemos alguém muito especial para nós no final do ano passado. Era um grande amigo meu e esteve comigo praticamente desde que entrei na Fórmula 1. Alguém com quem não só dei muitas gargalhadas e passei ótimos momentos, mas que me ajudou dentro e fora da pista sempre que precisei”.

We lost someone really special to us at the end of last year, he was a dear friend of mine and he’d been with me pretty much since I came into Formula 1. Someone who I not only had many laughs and great times with, but someone who helped me out on and off the track whenever I… pic.twitter.com/Swjff3b3D4

