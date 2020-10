F1: Lando Norris pediu desculpa pelos comentário durante e após a corrida

Não foi o melhor fim de semana para Lando Norris, que acabou a corrida fora dos pontos, depois de um incidente com Lance Stroll o ter prejudicado. Mais a frio, Norris pediu desculpa pelos comentários que fez sobre Stroll e Lewis Hamilton.

Norris não poupou “elogios” a Stroll e após o acidente usou o vernáculo para adjetivar a manobra do canadiano. O jovem britânico pediu desculpa à equipa no rádio, mas voltou ao ataque nas entrevistas rápidas:

“Não sei realmente o que ele estava a tentar fazer. Ele foi para a esquerda, o que me surpreendeu bastante quando ele poderia facilmente ter ido para o interior. Eu estava no meio da pista e ele simplesmente virou para a curva”, continuou. “Obviamente não aprendeu com o que aconteceu sexta-feira (toque com Max Verstappen), mas ele não parece aprender com nada do que faz. Isso acontece muito com ele, então eu só preciso ter certeza de que fico longe da próxima vez.”

Agastado com a situação, Norris também não se mostrou muito impressionado com a conquista de Lewis Hamilton:

“Estou feliz por ele, nada mais. Isso não significa nada para mim”, acrescentou. “Ele está num carro que deve vencer todas as corridas. Ele tem que vencer um ou dois outros pilotos, é isso. Temos que reconhecer que está fazer o trabalho que tem que fazer, mas sim, apenas mais uma vitória para ele.”

Mais a frio, Norris usou as redes sociais para pedir desculpa pelos seus comentários:

“Devo um pedido de desculpas”, escreveu ele. “Tenho sido estúpido e descuidado com algumas coisas que disse recentemente nos media e em entrevistas, e não mostrei o respeito que deveria ter por certas pessoas. Não sou esse tipo de pessoa, então sei que devo pedir-lhes desculpa a eles, mas também s todos que leram / ouviram. As minhas desculpas.”