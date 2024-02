F1: Lando Norris/Oscar Piastri: dupla da McLaren, das mais entusiasmantes para seguir | AutoSport

Uma das lutas a seguir nesta época é a de Lando Norris vs Oscar Piastri no seio da McLaren. Como se percebeu o ano passado, o jovem australiano está a subir de produção rapidamente e na segunda metade da época já fez, várias vezes, jogo igual com o inglês pelo que esta época, em teoria isso sucederá bem mais vezes.

Claramente, na McLaren, ambos os pilotos vão entrar em 2024 depois de um ano de sucesso na última época. Lando Norris levou a melhor sobre o estreante Oscar Piastri durante grande parte da campanha, mas Piastri teve um excelente ano de estreia no desporto, com destaques para a sua vitória no Sprint no Qatar.

Agora que já tem essa primeira época no seu currículo, o único caminho a seguir é certamente o da subida para o australiano. Quanto a Norris, o britânico chega ao ano com um novo contrato de longo prazo com a McLaren, o que lhe poderá dar um impulso adicional, uma vez que procura ganhar ainda mais ímpeto na sua época de 2023. A dupla de pilotos da equipa tem sido frequentemente aclamada como uma das mais entusiasmantes do pelotão, e parece claramente estar a trabalhar bem em conjunto. Mas com Piastri agora um pouco mais experiente, ele pode ser capaz de levar a luta para Norris ainda mais em 2024.