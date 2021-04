F1, Lando Norris: “O novo carro adapta-se mais ao estilo do Daniel Ricciardo”

Lando Norris considerou que o carro deste ano da McLaren favorece o estilo de condução de Daniel Ricciardo. Apesar desse facto, o jovem britânico está mais confiante e sente que tem feito um bom trabalho ao volante do MCL35M:

“Embora o Daniel seja novo no carro, há algumas diferenças com o carro este ano e com a forma como temos de o conduzir. Em certos pontos o seu estilo de condução é melhor para ele e é mais adequado para ele”, é citado por Autosport. “A forma como tivemos de conduzir o carro nas duas últimas épocas está a desaparecer de uma boa maneira. Isso é algo a que preciso de me adaptar um pouco porque o carro é diferente este ano. Há espaço para melhorias do meu lado, mais na compreensão de como conduzir este carro. Não apenas como aprender com o Daniel, porque não penso que seja esse o objetivo, mas concentrar-me em mim próprio em termos de ritmo de corrida, uma área que não era muito boa há uns anos atrás”.

E o britânico sentiu que a sua melhoria, bem como o escrutínio dos dados, vem de já não tentar exagerar na sua condução.

“Sinto que por vezes exagerei na pilotagem, nos últimos dois anos. Especialmente na qualificação, o que teve efeitos negativos e não foi tão bom”, explicou ele. “Fiz um bom trabalho [nesta qualificação] mas sinto que me estou a prejudicar com algumas das coisas que estou a fazer com o carro. Depois de compreender mais algumas coisas, senti que já podia pô-las em prática [na corrida] e senti que estava a ganhar nas áreas em que estava a perder antes. Senti que fiz um bom trabalho, por isso estou muito contente”.