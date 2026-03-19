F1: Lando Norris no Madame Tussauds
Lando Norris será homenageado com a sua primeira figura de cera no Madame Tussauds de Londres, numa distinção que reflete o impacto crescente do piloto britânico dentro e fora da Fórmula 1.
A figura, atualmente em fase final de produção, resulta de um trabalho detalhado entre Norris e a equipa artística do museu, que recolheu medidas rigorosas e analisou todos os pormenores, do capacete ao fato de competição. O lançamento está previsto para o verão, integrando a área “Culture Capital” da atração londrina.
A figura ficará exposta ao lado de outras referências do desporto mundial, incluindo nomes como Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, reforçando o estatuto de Norris como uma figura influente no panorama desportivo global.
Lando Norris is coming to Madame Tussauds this summer 🤩 pic.twitter.com/xl32HqjJpr
— BBC Sport (@BBCSport) March 19, 2026
Lando Norris, em comunicado:
“É surreal pensar que vou ter uma figura no Madame Tussauds, é uma grande honra. Trabalhar com os artistas foi incrível e ver o nível de detalhe que colocaram na figura é impressionante. Mal posso esperar que os fãs possam vê-la em Londres este verão.”
Steve Blackburn, diretor-geral do Madame Tussauds London:
“O Lando Norris está claramente na linha da frente do desporto moderno e da cultura atual — ambicioso, destemido e extremamente popular junto dos fãs em todo o mundo. Desde o primeiro momento percebemos que estávamos a criar algo especial e a nossa equipa trabalhou ao máximo para garantir uma representação fiel. Ele foi excelente durante todo o processo, mantendo-se paciente enquanto captávamos todos os detalhes. Estamos entusiasmados por apresentar esta figura ao público nos próximos meses.”
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