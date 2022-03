F1, Lando Norris: “Não temos apoio aerodinâmico suficiente” | AutoSport

Os alarmes soam em Woking. A McLaren começou mal o ano e tem uma tarefa complicada pela frente. Os problemas nos travões do carro são apenas a ponta do iceberg e o MCL36, que parecia prometer tanto, não tem argumentos para se chegar à frente. Lando Norris, em declarações à Sky Sports explicou o problema que a equipa enfrenta neste momento.

“Em certas alturas o equilíbrio do carro pode ser relativamente decente, mas acabamos por ser mais lentos que os restantes. E isso deve-se simplesmente porque não temos apoio aerodinâmico suficiente, quer no eixo dianteiro, quer no eixo traseiro. Há coisas que podemos adaptar e mudar no carro, para tentar que funcione melhor, mas a solução não é assim tão simples. Temos de ver a filosofia do carro e entender como é que o podemos melhorar. E isso não é fácil de fazer de uma semana para a outra. Temos de entender o carro, as diferenças, o que funciona, o que não funciona e tentar otimizar o pacote que temos nesta altura. Temos ideias para isso, para tentar entender melhor o carro, como encontrar a afinação certa e vamos testar isso na sexta feira. Não vamos tentar obter bons tempos por volta, mas sim tentar perceber melhor o carro e ver se nos escapou alguma coisa, ou testar algumas áreas que ainda não foram testadas devido à falta de quilómetros no teste do Bahrein. Acho que já não podemos usar a desculpas dos travões, temos de admitir que o carro não é rápido o suficiente, não tem aderência suficiente, não tem apoio aerodinâmico suficiente e é onde nos temos de focar para já.”

Isto justifica os problemas que a equipa encontrou no último fim de semana. A McLaren não apresentou um ritmo de corrida suficientemente bom, mesmo olhando ao facto dos travões poderem não estarem a 100%. A diferença gritante teria de ser justificada com outra coisa e Norris explicou de forma simples. O carro não tem apoio aerodinâmico e o MCL36, que tanto foi elogiado no teste de Barcelona, afinal tem um longo caminho pela frente para ser competitivo.