F1: Lando Norris não se importava de ser colega de Verstappen, mas Zak Brown fecha a porta | AutoSport

Tem sido um dos rumores mais repetidos nos últimos meses. A potencial ida de Lando Norris para a Red Bull continua a ser referida, mas os factos mostram que tal não deverá acontecer em breve e Zak Brown fez questão de fechar essa porta.

O chefe da McLaren não está com vontade de deixar sair a sua estrela para a Red Bull. Questionado pelo Motorsport-Total.com, se a McLaren rejeitaria qualquer oferta para libertar Norris, Brown disse: “Correto. O Lando vai correr na McLaren até 2025. Com certeza”.

Do lado do piloto britânico, há abertura para correr com o campeão neerlandês, mas Norris respondeu de forma inteligente, admitindo que estaria aberto a essa possibilidade:

“É definitivamente algo a que eu estaria aberto no futuro”, disse ele. “Acho que posso dizer com satisfação que Max é provavelmente um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Nunca corri contra ele até estar na Fórmula 1, pois estive sempre na categoria abaixo. Em 2012-2013 foi a primeira vez que o encontrei e o conheci, por isso pude testemunhar o que ele está a fazer, e acho que não é apenas o facto de estar num bom carro e ser capaz de ter um bom desempenho. Penso que, independentemente do carro em que esteja, ele é capaz de ter um desempenho semelhante. Seria ótimo trabalhar ao lado de alguém assim e, ao mesmo tempo, ver onde posso estar contra ele. Estaria aberto a isso. Convidei-o para ir à McLaren no outro dia. Por isso, se ele quiser vir em qualquer altura, é muito bem-vindo.”