F1: Lando Norris não se defendeu de Max Verstappen por uma razão simples | AutoSport

As lutas entre Max Verstappen e Lando Norris tiveram pouco tempero este ano e Lando Norris explicou o motivo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, nada teve a ver com a amizade que os une.

Lando Norris tem evoluído a cada época e é agora um dos melhores pilotos da atualidade. No entanto, as lutas com Max Verstappen nunca chegaram verdadeiramente a acontecer e o motivo é simples: Norris não queria estragar a sua corrida, com uma luta que estava perdida de qualquer forma.

Norris escolhe a forma como se defende mediante as circunstâncias e defender-se de Verstappen em 2023 pouco ou nada valia. Foi apenas por isso que a sua defesa foi variando de piloto para piloto:

“Acho que uma das áreas em que fiz um bom trabalho este ano foi ler as situações em que me encontro, saber contra quem estou a correr e contra quem não estou. Sei que, no fim de contas, é uma corrida, mas a probabilidade de perder uma posição para o Max em Austin, e a forma como corri com o Lewis e como corri com o Max, no fim sabia que ia perder posições para ambos. Isso não é uma má atitude, é apenas ser realista e honesto sobre as situações em que me encontro. A hipótese de manter o Max atrás era basicamente nula. Ele era demasiado rápido, a degradação dos seus pneus – não sei se alguém viu este ano – era muito melhor do que a de todos. Não vale a pena estragar a longevidade da corrida tentando correr com uma pessoa que tem 99% de hipóteses de nos bater porque tem um carro mais rápido”, disse.

“Quando o Lewis me ultrapassou [em Austin] foi a seis voltas do fim ou algo do género. Ele estava com pneus muito mais frescos, por isso talvez ainda não seja a melhor razão para correr contra ele, mas havia muito mais hipóteses de o manter atrás potencialmente do que alguma vez houve com o Max. Se eu tivesse corrido com o Max, teria usado muito mais pneus porque ele era muito mais rápido. Só teria prejudicado a minha capacidade de prolongar um stint ou teria comprometido a minha própria corrida mais do que a teria beneficiado. Penso que este foi apenas um dos casos em que me saí melhor ao escolher as minhas batalhas.”

“Se teria gostado de ser mais enérgico e de me defender melhor?”, disse. “Sem dúvida. Porque é que não havia de o fazer? Adoro correr e é isso que quero fazer. Não quero nunca ceder uma posição a ninguém! Muito menos ao Max! As pessoas do lado de fora são muito rápidas a julgar por que eu não dei luta ao Max. “Dizem: ‘ah, é porque ele é amigo do Max’ . O que não poderia estar mais longe da verdade. Quanto mais amigo sou, mais quero bater essa pessoa.”