F1: Lando Norris não quer saber do seu legado

Lando Norris, que atualmente disputa com o seu companheiro de equipa Oscar Piastri o seu primeiro título de Fórmula 1, afirmou que não está preocupado em deixar um legado no desporto. Numa entrevista à revista Rolling Stone, o piloto da McLaren disse que prefere ser lembrado pelo tipo de pessoa que era, em vez de como um dos maiores pilotos.

Enquanto muitos campeões de F1 são conhecidos pela sua busca implacável pelo sucesso, Norris tem uma abordagem mais realista, rejeitando a ideia de que um legado ou fama duradoura sejam importantes. Ele enfatizou que o seu foco está em alcançar objetivos pessoais, partilhar momentos significativos e ser lembrado pelo seu caráter, em vez das suas conquistas nas pistas.

“Não me preocupo em deixar um legado ou ser lembrado como um dos melhores pilotos ou algo do género. É algo que não me incomoda muito. Algumas pessoas são diferentes. Algumas pessoas querem ser lembradas como o ‘melhor piloto de sempre’. Mas não sei, sinto que, eventualmente, todos esquecem. Então, para mim, não adianta. Não sinto entusiasmo em pensar nessas coisas. Para mim, é apenas tentar alcançar as coisas que quero alcançar na minha carreira e na minha vida e partilhar esses momentos com os outros. E depois ser lembrado por ser a pessoa que sou, mais do que o piloto que fui», explicou Norris.