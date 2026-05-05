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F1: Lando Norris não quer baterias nos monolugares no futuro

Por a 5 Maio 2026 16:46

Lando Norris considerou insuficientes as alterações introduzidas pela FIA ao regulamento de 2026, apesar de ter reconhecido que representam “um pequeno passo na direção certa”. O campeão do mundo manifestou a sua insatisfação com as regras atuais após o Grande Prémio de Miami, onde registou o seu fim de semana mais competitivo da temporada.

Norris venceu a corrida sprint (partindo da pole position) e terminou em segundo lugar no Grande Prémio, atrás de Andrea Kimi Antonelli. Ainda assim, o piloto da McLaren mantém-se particularmente insatisfeito com as novas unidades motrizes e a forma como os carros reagem quando conduzidos no limite, nomeadamente em qualificação, onde afirma que os pilotos continuam a ser penalizados pela gestão de energia se atacarem as curvas de forma demasiado agressiva.

Norris vai mais longe e duvida que o problema possa ser resolvido sem alterações significativas às unidades motrizes.

“Foi um pequeno passo na direção certa, mas ainda não está ao nível em que a Fórmula 1 deveria estar” disse Norris na conferência de imprensa no final do GP de Miami. “Ainda na qualificação de ontem[sábado], se fores a fundo em todo o lado e tentares forçar como nos anos anteriores, és penalizado. Ainda não consegues ir a fundo em todo o lado. Nunca deverias ser penalizado por esse tipo de coisa e ainda és. Honestamente, não acho que se consiga corrigir isso. Basta eliminar a bateria. Espero que, daqui a alguns anos, seja esse o caso.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA

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