F1: Lando Norris não quer baterias nos monolugares no futuro

Lando Norris considerou insuficientes as alterações introduzidas pela FIA ao regulamento de 2026, apesar de ter reconhecido que representam “um pequeno passo na direção certa”. O campeão do mundo manifestou a sua insatisfação com as regras atuais após o Grande Prémio de Miami, onde registou o seu fim de semana mais competitivo da temporada.

Norris venceu a corrida sprint (partindo da pole position) e terminou em segundo lugar no Grande Prémio, atrás de Andrea Kimi Antonelli. Ainda assim, o piloto da McLaren mantém-se particularmente insatisfeito com as novas unidades motrizes e a forma como os carros reagem quando conduzidos no limite, nomeadamente em qualificação, onde afirma que os pilotos continuam a ser penalizados pela gestão de energia se atacarem as curvas de forma demasiado agressiva.

Norris vai mais longe e duvida que o problema possa ser resolvido sem alterações significativas às unidades motrizes.

“Foi um pequeno passo na direção certa, mas ainda não está ao nível em que a Fórmula 1 deveria estar” disse Norris na conferência de imprensa no final do GP de Miami. “Ainda na qualificação de ontem[sábado], se fores a fundo em todo o lado e tentares forçar como nos anos anteriores, és penalizado. Ainda não consegues ir a fundo em todo o lado. Nunca deverias ser penalizado por esse tipo de coisa e ainda és. Honestamente, não acho que se consiga corrigir isso. Basta eliminar a bateria. Espero que, daqui a alguns anos, seja esse o caso.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA