F1, Lando Norris: “Não perdi a fé na equipa e estou muito feliz por continuar” | AutoSport

Alguns rumores de que Lando Norris poderia estar a equacionar outras equipas além da McLaren foram surgindo ao longo dos últimos meses mas, no lançamento do MCL60, Norris mostrou que está de corpo e alma com a equipa.

Apesar de a McLaren não estar ainda no nível que Norris gostaria, o jovem britânico sabe o caminho que a equipa tem de percorrer. Em 2024 e 2025 deveremos ver os primeiros frutos de todo o trabalho de reestruturação que foi feito com o objetivo de levar a equipa de novo ao topo da F1. Norris espera por essa altura para estar na luta pelos títulos:

“Por vezes, é difícil [esperar] porque sou um tipo competitivo e quero ganhar. Claro que, por vezes, pensa-se no que se poderia fazer para estar nessa posição mais cedo. Mas também, estou muito confortável neste momento. Tenho boa confiança na equipa… e isso é o mais importante para mim. É um longo caminho, mas vamos ver como o progresso será nesta época, e o que podemos fazer no final da época, quando tivermos as coisas no novo túnel de vento e começarmos a ter a nossa primeira ideia. Quero acreditar que 2024, 2025 é quando se deve começar a ver algumas mudanças maiores. Parece que estamos a muito tempo de distância. Temos o ano inteiro pela frente. Mas o início disso começa este ano. O ano passado foi um ano muito frustrante porque as novas regras, os novos regulamentos foram realmente uma oportunidade para ser o pioneiro que salta à frente. Mas isso não aconteceu. Não perdi a fé na equipa de que faço parte e estou muito feliz por continuar a trabalhar com eles e por fazer parte da jornada para, assim o espero, voltarmos a ganhar campeonatos e corridas. Desta vez tenho a paciência de esperar mais alguns anos. Sinto que ainda tenho muitos anos pela frente. Potencialmente [2025 é] o ano em que podemos estar em posição de lutar realmente pelos lugares da frente”.