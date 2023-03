F1, Lando Norris: “Não estamos tão mal quanto se possa pensar” | AutoSport

A McLaren está numa fase difícil, tal como estava em 2022, em que falhou completamente a entrada na nova era. A equipa de Woking repetiu os erros nesta nova época e Lando Norris lamenta que isso tenha acontecido. No entanto, mostrou uma réstia de esperança, ressalvando que a equipa não está tão mal quanto se tem dito.

Não há dúvidas que a McLaren foi a grande desilusão do arranque da nova época. Esperava-se uma equipa mais próxima do top3, e claramente na luta pelo top 4, mas neste momento a equipa britânica aparece enfraquecida e à espera de atualizações.

A meio do processo de desenvolvimento do novo carro foi encontrada uma nova via mais promissora e o desenvolvimento do carro passou a ser feito a pensar nessa nova via. O que estava a ser feito parou e começou-se a trabalhar em novas soluções que deverão ser implementadas no primeiro terço da época. Mas isso implica que as primeiras corridas, um pouco à imagem do ano passado, poderão não ser tão boas.

Lando Norris lamentou que a equipa tenha descoberto tarde novas soluções:

“Vai-se sempre apenas numa direção”, disse Norris. “Quando se encontra algo, vai-se nessa direção. Talvez não tenhamos explorado tantos caminhos como deveríamos ter explorado e depois, uma vez que entrámos no caminho certo, foi um pouco tarde demais. Tão simples como isso. Por isso, acho que estamos numa corrida contra outras equipas, estamos otimistas e queremos voltar a lutar para sermos uma equipa de topo. É frustrante que tenhamos descoberto isso um pouco tarde demais. Mas é só isso. Todas as equipas o fazem por vezes. Não me parece que estejamos num lugar terrível”, disse ele. “Talvez não sejamos tão fortes como queremos ser, mas não tão mal quanto algumas pessoas esperam. Não quero falar muito cedo porque, simultaneamente, estamos apenas à espera de ver como vamos estar, mas temos algumas coisas boas na calha, por isso estou ansioso. É um plano, também temos de o executar e certificar-nos de que funcionam corretamente. É uma época longa, por isso aguardo com expectativa a última parte [da época]”.