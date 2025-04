F1, Lando Norris: “Não consigo ser tão preciso”

Lando Norris admitiu ter tido dificuldades com a precisão na temporada de F1 de 2025, o que levou a erros cruciais – principalmente um acidente na qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita.

Ele explicou no podcast The Race que a intensa competição no topo força os pilotos a irem até o limite absoluto, não deixando margem para erros. Norris destacou como até mesmo o menor erro de julgamento pode resultar em perda de tempo ou acidentes, especialmente quando se enfrenta rivais de primeira linha como Verstappen, Piastri, Russell e Leclerc.

“Especialmente quando enfrentas o Max [Verstappen], o Oscar [Piastri], o George [Russell], o Charles [Leclerc]. São todos tipos que estão a tentar fazer uma coisa semelhante, e não nos podemos dar ao luxo de deixar um centésimo, dois centésimos, três centésimos [de segundo] em cima da mesa. Por isso, temos de ir até ao limite. E quando queremos ir até ao limite, temos de sentir cada passo. Temos de sentir que estamos no limite da travagem, da fase de entrada de curva, da fase de curva e da saída. E assim que há um pequeno desfasamento, e as coisas não reagem como pensamos que devem reagir, não conseguimos prever a subviragem ou a sobreviragem. Temos de pensar e, assim que temos de pensar conscientemente, perdemos centésimos de segundo ou milésimos de segundo”.

Ele também reconheceu não se sentir totalmente confortável no MCL39 nesta temporada, o que afetou sua consistência e precisão em comparação com o final do ano passado. Agora atrás do companheiro de equipa Oscar Piastri por 10 pontos a caminho de Miami, Norris está a tentar redescobrir a sua forma num carro que não lhe tem dado o feedback de que necessita para estar no seu melhor.

“Quanto mais difícil se torna, mais precisão é necessária, quanto mais precisão é necessária, mais sensibilidade para entender o que o carro faz. Essa é uma área em que senti que era muito bom no final da época passada e que compreendia realmente, e não sou capaz de estar tão atento como no final do ano passado. E, por isso, paguei o preço em alguns erros maiores. Não consigo ser tão preciso e isso está a custar-me caro. Mas não é que eu não saiba como ou porquê, necessariamente. Acho que entendemos alguns dos raciocínios, mas não temos muitas oportunidades de tentar coisas diferentes.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA