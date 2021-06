F1, Lando Norris: “Não consigo pilotar o carro como quero” | AutoSport

Olhando aos resultados que está a ter, poucos diriam que Lando Norris está a ter dificuldades de adaptação ao carro de 2021, mas o jovem britânico admitiu que continua a aprender sobre o carro e que não está ainda ao nível que pretende.

Daniel Ricciardo está a ter problemas na sua nova equipa e com o seu novo carro, com a adaptação do australiano a demorar mais do que seria expectável, motivado pela exigência especifica do carro da Mclaren para esta época, que vai contra o estilo de condução de Ricciardo.

Lando Norris admitiu que também que continua a aprender sobre o carro e que a adaptação não tem sido fácil:

“Este ano o carro é diferente, e é preciso pilotar de uma forma diferente”, explicou Norris em Baku. “Ainda estou a aprender muito, com cada corrida que fazemos. Eu diria que o Mónaco foi a minha melhor qualificação que já fiz, mas cometi erros nas qualificações e corridas anteriores por não saber suficientemente sobre o carro. Ainda estou a aprender muitas coisas e, especialmente no Bahrein, por exemplo, nas primeiras corridas da época, estava a conduzir demasiado como o ano passado e tive de me adaptar muito ao carro deste ano. Por isso, há definitivamente muitas diferenças e não tem sido fácil”.

Norris admitiu que a sua habitual abordagem de afinação, aperfeiçoada durante anos, não está a funcionar como esperado no MCL35M.

“Tive de me adaptar a muitas coisas diferentes, e ainda não posso necessariamente pilotar da maneira que quero, como na Fórmula 3 e na Fórmula 4 e coisas do género. Não consigo pilotar da forma que quero. Por isso, tenho de me adaptar, e cada carro na F1 é diferente e é preciso habituar-se a ele”.

Quanto ao que espera para este fim de semana, Norris mostrou-se otimista mas não ao ponto de confirmar o que Carlos Sainz insinuou que a McLaren poderia ser surpresa este fim de semana:

“Penso que podemos estar confiantes e otimistas, mas acho que não vamos ser nada de extraordinário ou inesperado. Temos um bom carro e mostrámos que nas primeiras cinco corridas da época temos um carro decente na maior parte das pistas. Mas acho que não podemos estar confiantes ao ponto de dizer que vamos ser mais rápidos do que Mercedes ou Red Bull. Faremos o nosso melhor para tentar obter outro resultado como da última vez”.