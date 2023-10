F1: Lando Norris não acredita que RB19 tenha sido desenvolvido para Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen tem sido dominador na atual temporada da Fórmula 1 e mesmo em comparação com o companheiro de equipa, o neerlandês tem tido um desempenho muito mais forte. Há que diga que a Red Bull produziu e desenvolveu o RB19 ao ‘gosto’ de Verstappen, mas Lando Norris refutou essa ideia.

Em declarações ao RacingNews365.com, o piloto da McLaren disse que não é assim que as equipas de F1 trabalham, acrescentando que o trabalho dos pilotos “é alcançar os resultados, seja qual for o carro. O Max [Verstappen] disse algo muito semelhante no outro dia, depois do Toto [Wolff] ter feito o comentário sobre o Red Bull. Acho que não se pode projetar um carro só para um piloto. Não é assim que funciona. Cabe ao piloto conduzir o carro que lhe é dado”.

Norris sublinhou que os pilotos são muito bem pagos para conduzirem “o carro que lhes é dado o mais depressa possível”. O britânico admitiu que preferia conduzir um carro rápido difícil de pilotar do que o contrário, dizendo ainda que “se, por qualquer razão, acabar por ser mais lento do que os meus colegas de equipa, então não estou a fazer um trabalho suficientemente bom. É tão simples quanto isso. É o trabalho do piloto. É por isso que estamos aqui”.