F1: Lando Norris não acredita que Max Verstappen poderia ter sido campeão na McLaren

Lando Norris rejeitou a alegação de Max Verstappen de que poderia ter vencido o título mais cedo se estivesse aos comandos do MCL38 da McLaren. Norris argumentou que o défice significativo de pontos que tentou diminuir após o domínio da Red Bull no início da época, não tinha precedentes e sublinhou a vantagem substancial que a Red Bull tinha no início da época.

Embora reconhecendo as capacidades excecionais de Verstappen, Norris sugeriu que as suas hipóteses teriam sido maiores se tivesse competido contra outro piloto. Ele expressou confiança no progresso da McLaren sob o comando de Andrea Stella e nas suas próprias melhorias de desempenho, especialmente na segunda metade da temporada. Olhando para o futuro, Norris acredita que pode disputar o campeonato em 2025 com um carro competitivo, citando o crescimento pessoal constante e a prontidão para o desafio.

Questionado sobre se Verstappen teria ganho o campeonato com a McLaren esta época, Norris disse ao The Telegraph: “Não, definitivamente não. Ninguém na história da Fórmula 1 conseguiu recuperar de um défice tão grande como o que eu tinha. Ninguém. Nunca. E houve oscilações de desempenho dos carros muito maiores no passado do que agora. A vantagem que eles [Red Bull] tinham no início da época sobre toda a gente era muito maior do que a que nós temos tido. Acho que se fosse qualquer outro piloto, bem, não qualquer outro piloto, mas se não fosse Max e a Red Bull, acho que as chances teriam sido muito maiores”.

“Mas este ano foi um ano de melhor desempenho para mim do que o ano passado. A minha progressão este ano é maior do que provavelmente tem sido nos últimos anos. Acho que, a partir da pausa de verão, ainda cometi erros aqui e ali, não me interpretem mal. É verdade. Mas este ano foi um ano de melhor desempenho para mim do que o ano passado. Mas todos cometem erros de vez em quando, até mesmo campeões mundiais. Mas acho que atuei no nível que preciso”.

Questionado se esse nível seria suficiente para conquistar o campeonato em 2025 com um carro competitivo, Norris concluiu: “Acho que sim.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA