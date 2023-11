F1, Lando Norris: “Na primeira vitória, gostaria de partilhar o pódio com o Carlos” | AutoSport

Em Interlagos, Lando Norris terminou isolado no segundo lugar da classificação do Grande Prémio de São Paulo, sem hipótese de lutar pela vitória, mas com grande vantagem para os demais adversários. Ainda não sorriu a primeira vitória ao piloto britânico, mas Norris tem esse objetivo e gostaria de ter um dos seus antigos companheiros de equipa com ele no pódio. O canal espanhol DAZN questionou Norris sobre se Max Verstappen seria o seu companheiro de equipa perfeito, tendo o britânico respondido que gostaria um dia de trabalhar na mesma equipa do neerlandês, assim como Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Carlos Sainz.

Sobre a sua primeira vitória, o piloto da McLaren sublinhou que “nunca consideraria uma pole [position] numa corrida Sprint como uma pole a sério ou uma vitória numa corrida Sprint como uma vitória a sério”, acrescentando que para o seu primeiro triunfo, “gostaria de partilhar o pódio com o Carlos [Sainz]. Seria a primeira vez que eu o ia ver de cima”.

A primeira vitória de Lando Norris, que escapou de uma forma estrondosa no Grande Prémio da Rússia de 2021, pode estar próxima, tendo em conta o salto competitivo do MCL60 após o pacote de evoluções introduzido desde a prova austríaca desta temporada.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool