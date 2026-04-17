F1: Lando Norris na lista TIME 100 das pessoas mais influentes do mundo

Lando Norris foi incluído na lista TIME 100 das pessoas mais influentes do mundo em 2026, na categoria “Inovadores”, sendo um dos apenas seis desportistas reconhecidos. A entrada do campeão em título foi redigida pela empresária americana Paris Hilton. Este é o reconhecimento pelo trabalho feito até agora, mas o piloto britânico está focado apenas na temporada atual e acredita na sua equipa.

A lista TIME 100 é uma seleção anual da revista Time que reúne as cem pessoas mais influentes do mundo, filtradas pelo seu poder de moldar a história, a cultura ou a ciência, independentemente de serem figuras positivas ou controversas. Os escolhidos são divididos em categorias como Titãs, Líderes, Artistas e Ícones, destacando-se não apenas pela fama, mas pelo impacto real e pela capacidade de transformar os seus respetivos campos de atuação.

Lando Norris foi incluído na lista, inserido na categoria “Innovators” (Inovadores), com Paris Hilton a escrever a entrada do piloto britânico:

“Conheci o Lando Norris pela primeira vez no F1 Miami, e adorei imediatamente a sua energia. É obviamente incrivelmente talentoso, mas o que realmente o distingue é como é simpático, genuíno e com os pés na terra. Mesmo com toda a pressão dos holofotes, mantém-se equilibrado, o que é raro. Vê-lo tornar-se campeão mundial em 2025 foi honestamente incrível — tão merecido e um momento tão marcante. Também o vi com os fãs nas corridas, e é muito especial. Dedica tempo a ligar-se a toda a gente, e percebe-se que isso significa verdadeiramente algo para ele. É tão divertido, caloroso e acessível. Adoro que esteja a inspirar tantas pessoas ao mostrar que se pode trabalhar muito, chegar ao topo e ainda assim manter-se completamente fiel a si mesmo.”

2026 ainda pode dar coisas boas

O arranque de Norris na defesa do título tem ficado muito aquém do esperado. O britânico não subiu ao pódio nas três primeiras corridas, acumulando dificuldades que incluíram um DNS de ambos os McLaren na corrida da China por problemas elétricos e tempo de pista insuficiente nos treinos livres no Japão. O companheiro Oscar Piastri já conseguiu um pódio, com o segundo lugar no Japão, numa corrida em que a vitória chegou a estar em cima da mesa. Norris segue a 47 pontos do líder do campeonato, Kimi Antonelli, da Mercedes.

Apesar das dificuldades, Norris mostrou-se confiante na capacidade de recuperação da McLaren, recordando que a equipa já inverteu situações semelhantes em 2023 e 2024. Durante a pausa de abril, a equipa trabalhou no simulador e realizou um teste de pneus no Nürburgring. Piastri partilhou o otimismo do companheiro, destacando que fechar a diferença para a Mercedes está “ao alcance da equipa”.

“Acho que podemos ter uma boa temporada, mesmo que não estejamos onde queremos estar agora” ,disse, citado pelo Motorsport.com. “E embora não tenhamos começado a época onde queríamos, continuamos a querer lutar com força pelo campeonato — isto não é um caso de desistir e focar no próximo ano. Não tenho a certeza se essa abordagem alguma vez resulta mesmo.”

“Há muitos exemplos em que não estávamos bem no início do ano, mas acabámos numa posição muito mais forte no final — 2023, 2024, e por aí fora — e somos uma equipa mais forte agora do que éramos nessa altura. Já passámos por isso, aprendemos com isso e confio que esta equipa sabe como o fazer novamente. Muito trabalho pela frente, mas estamos prontos para isso.”

“Não estamos numa posição terrível, mas definitivamente temos de trabalhar para voltar à luta pelas vitórias e, mesmo assim, precisamos de continuar para garantir que temos um carro capaz de vencer em todos os fins de semana.”

“Tivemos alguns problemas que realmente não ajudaram no desenvolvimento destes carros. Uma coisa que percebemos muito cedo é que o tempo no carro, e acumular voltas, é fundamental para aprender a tirar o máximo, especificamente, da unidade motriz. Margens minúsculas fazem diferenças significativas. Junta a isso o facto de não termos largado no Grande Prémio da China e de não termos tido tempo suficiente em pista nos treinos livres no Japão, e é fácil perceber onde nos falta experiência.

No entanto, estamos a usar esta pausa entre o Japão e Miami para fazer o que podemos para colmatar essa lacuna. Estamos a investir muito tempo no simulador e voltámos ao cockpit para um teste de pneus no Nürburgring. Apesar desse teste estar focado nos pneus para o próximo ano, o tempo atrás do volante nunca vai ser prejudicial.”