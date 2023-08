F1: Lando Norris “muito confiante” da decisão em renovar contrato com a McLaren até 2025 | AutoSport

Não foi um início de temporada fácil e competitivo para a McLaren, um pouco à semelhança do que aconteceu em 2022. O carro apresentava pouca performance e só com o desenvolvimento durante o decorrer da temporada é que o ritmo foi melhorando, tendo dado um salto qualitativo muito grande nas últimas corridas antes das férias de verão. Por isso, Lando Norris e Oscar Piastri tiveram de esperar por essa altura para poderem lutar por pódios, tendo o australiano revelado ser um companheiro de equipa forte do piloto britânico, liderando a corrida de Sprint da Bélgica durante algumas voltas.

Norris alcançou dois pódios consecutivos (Grã-Bretanha e Hungria), mas sentiu mais dificuldades em Spa-Francorchamps antes da pausa. Com contrato até 2025, o piloto britânico diz que já surgiu a ideia de poder sair da McLaren, mas o facto de querer levar a equipa de Woking de regresso ao topo da classificação é um desafio mais forte e não se arrepende de ter renovado o acordo. “Quero ganhar corridas com a McLaren. Quero ganhar com o carro papaia, quero ganhar campeonatos”, disse Norris à Sky F1 na Bélgica. “Quero alcançar o meu sucesso e quero alcançar os meus objetivos com a McLaren. Essa tem sido a minha meta desde que cheguei aqui, desde que entrei na Fórmula 1 com esta equipa”.

Norris deu ainda conta que considera que pode ser uma “história muito interessante, passar da situação em que estávamos há alguns anos – uma equipa que estava com muitas dificuldades – para a luta e ser a primeira equipa a regressar de um longo caminho e lutar por campeonatos e vitórias. Acho que seria uma história muito fixe para recordar daqui a 10, 20 anos”. No entanto, revela que há algumas dúvidas que vão surgindo, de tempos a tempos. “Há aquele jogo impaciente de ‘será que vou aguentar mais uns anos ou é altura de pensar noutra coisa?’, mas quanto mais conseguimos alcançar coisas como fizemos nas últimas semanas, mais confiante fico com a decisão que tomei de ficar até 2025 e estou muito confiante que podemos alcançar os nossos objetivos juntos no futuro”, disse.

Foto: Martin Trenkler